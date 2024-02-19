النادي الملكي استنكر ما حدث!

تعرض أحد لاعبي ريال مدريد للضرب في وجهه، بعد مباراة فريقه التي حسمها (4-2) ضد رايو ماخاداوندا بالدوري الإسباني للشباب.

وذكرت صحيفة "آس" أن الإسباني إيكر برافو لاعب شباب ريال مدريد، تلقى ضربة قوية في وجهه من أحد مشجعي الفريق المنافس.

وأضافت: "برافو كان أحد نجوم المباراة، وصنع الهدف الأول، لكنه واجه إهانات متكررة من مشجعي رايو ماخاداوندا طوال المواجهة، قبل أن يتطور الأمر ويضربه أحد المشجعين برأسه في وجهه أثناء مغادرة لاعبي ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "ريال مدريد استنكر الإهانات التي تعرض لها إيكر برافو، والذي انضم إلى فريق كاستيا في صيف 2022، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الشباب مؤخرًا".

وفيما يتعلق بموقف اللاعب، ختمت "آس": "إيكر لا يعاني من أي إصابات ملحوظة، ويفضل طي الصفحة ومحاولة دفن الحادث، حيث يركز على مواصلة التركيز في الملعب".