"إن غادر تاليسكا .. رد فعل جمهور النصر سيكون صادمًا!"

أحمد رفعت
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هل يرحل تاليسكا عن نادي النصر؟

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ترددت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تلقى عروضًا من أجل الرحيل، وأن اللاعب يفكر في الموافقة عليها، ولكن تلك الأخبار تم نفيها.

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ويُشارك تاليسكا مع النصر حاليًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، حيث يستعد لمواجهة الرجاء المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.

وأكد الصحفي الرياضي عادل الملحم على أنه في حالة رحيل تاليسكا عن النصر، سيكون رد فعل الجمهور غير متوقع، وهو الأمر الذي قد يضر بالنادي.

وجاء نص تغريدة الملحم كالآتي: "إن غادر تاليسكا النصر، فسيغادر الجمهور المدرج، ترانا مو ناقصين تخبيصاتكم".

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ويعد تاليسكا من أهم عناصر نادي النصر خلال الوقت الحالي، حيث احتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي الموسم الماضي 2022-2023، بفارق هدف واحد عن عبد الرزاق حمد الله متصدر الترتيب.

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96859 الأصوات