إنييستا: مودريتش من ضمن الأفضل على مر العصور

إنييستا يتحدث عن ثلاثي وسط ريال مدريد

أشاد أسطورة نادي برشلونة أندريس إنييستا بخصمه السابق في الكلاسيكو ولاعب فريق ريال مدريد لوكا مودريتش باعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كل العصور.

وفي حديثه مع صحيفة "آس" الإسبانية امتدح النجم السابق للفريق الكتالوني قدراته منافسه في الملكي، حيث أوضح أنه يتشابه مع لوكا في بعض الخصائص، كما تطرق إلى ثلاثية ريال مدريد التاريخية في خط الوسط.

حيث قال: "نحن لاعبون بملفات مختلفة ولكن في نفس الوقت متشابهون من حيث الموقع في الملعب، تصور اللعبة، التعامل مع الكرة. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الموجودين وسيظل كذلك. إنه مرجع لفريقه وليس من السهل قضاء سنوات عديدة في ناد مثل مدريد لإحداث الفارق".

وعن ثلاثية خط الوسط في الملكي، أضاف: "ثلاثي ريال مدريد هو من الأفضل على الإطلاق. لقد فازوا بالعديد من الألقاب وبدون شك هم من الأفضل، تمامًا مثلنا. المتعة الذي وجدتها باللعب إلى جانب تشافي وبوسكيتس لم أحصل عليها في مكان آخر".

جدير بالذكر أن البعض من جمهور الملكي وبرشلونة يعقد المقارنات بصورة مستمرة بين الثنائي إنييستا ومودريتش، حيث يرى البعض أن هناك من يتفوق على الآخر في مركز متوسط الميدان.