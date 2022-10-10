إنييستا: لا أتوقع عودة ميسي إلى برشلونة .. وهذا ما ننتظره من جافي وبيدري

إنييستا يتحدث عن إحتمالية عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو مجددًا.

تحدث أندرياس إنييستا نجم برشلونة السابق، ولاعب وسط فيسيل كوبي الحالي عن إمكانية عودة ليونيل ميسي زميله السابق في البلوجرانا إلى كامب نو في المستقبل، كما تحدث عن ثنائية جافي وبدري التى تقود خط وسط الفريق الكتالوني والتى يمنى مشجعي البرسا النفس بإن يكونوا خير خلف لثنائية تشافي وإنييستا نفسه.

ميسي رحل عن برشلونة في الصيف قبل الماضي، بعد نهاية تعاقده وفشل النادي الإسباني في توفيق أوضاعه المادية وتسجيل عقد جديد لإيقونته الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد الأرجنتيني الدولي مع نادي العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال أندرياس إنييستا؟

وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عودة ميسي المحتملة؟ من بعيد، أرى الأمر معقدًا لكنك في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما سيحدث".

وعن جافي وبيدري قال: "مسيرة سيرجيو بوسكيتس هي واحدة من الأفضل في تاريخ كرة القدم، جافي وبيدري لديهما شخص يمكن أن يتعلموا منه الكثير، ويمكنهم دعمهم ومساعدتهم على النمو داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "هما شابان يتمتعان بحاضر رائع ومستقبل رائع. يلعب جافي و بيدري بشكل طبيعي جدًا وبكل سهولة، لا أعتقد أنهما يشعران بالضغط سيكون من الجيد تركهما وشأنهما خارج الملعب، ومن الواضح أنه يتعين عليهم إقناع الجمهور كما فعلت مع تشافي".

وأردف: "عقولهم تفهم كرة القدم، ولا تلاحظ أنهم يعانون على أرض الملعب أو أنهم يخجلون من المسؤولية، يمكنك أن ترى أنهم يستمتعون بذلك وهذا شيء يأتي من الداخل: إما أن يكون لديك أو لا".

وأتم: "عدم الاستقرار في برشلونة؟ من بعيد يبدو لي أن هناك نوعًا من عدم الاستقرار العاطفي حول برشلونة الانتصارات تعطي الكثير من الروح المعنوية، لكن هزيمة واحدة تكفي لعودة الشكوك ولتتراجع الروح العامة، أعتقد ذلك لقد وجد برشلونة تشكيلة ممتازة ولديه فريق كامل للغاية العمل المنجز منذ بداية الموسم ممتاز، يجب أن تظل الثقة والأمل عالية ولا يمكن تكييفها بسهولة".