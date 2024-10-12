إنييستا: صراع مورينيو وجوارديولا كان قبيحًا.. ولا أخشى مصير تشافي مع برشلونة!

ماذا قال نجم البارسا؟

أعرب أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم الأسبوع الماضي، عن رغبته في تدريب الفريق الكتالوني والمنتخب الإسباني يومًا ما.

وقال إنييستا في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "شيء واحد هو ما تريده وشيء آخر هو ما سيحدث، أود أن أكون في برشلونة والمنتخب الوطني، سأبدأ الطريق (عالم التدريب) وأرى ما سيحدث".

وردًا على سؤال "ألا تخشى مصير تشافي الذي رحل عن مقاعد بدلاء برشلونة سريعًا؟" علق: "نعم، لكنها أهداف حددتها لنفسك، وعندما يكون لديك ذلك في رأسك لا تفكر في الخوف، تفكر في الرغبة في القيام بالأشياء بشكل جيد والاستمتاع بنفسك، وأقول إنني أحبب برشلونة مع تشافي".

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وأضاف: "فريق برشلونة الحالي مميز تحت قيادة هانز فليك، أحب بيدري وأحب جافي، أحب الأشخاص الذين يتمتعون بهذه النضارة وتلك المهارة".

وسُئل إنييستا "هل يذكرك أي منهم بك؟"، فرد: "لا أرى ذلك، لم أشعر أبدًا أنني أبدو مثل أي شخص آخر، كل لاعب له جوهره، وقد تكون هناك أوجه تشابه".

وأوضح أن "لامين يامال موهبة غير عادية، في سن 17 عامًا قام بأشياء مهمة للغاية وغاير مألوفة، الآن الأمر يتعلق بالاستمرار في الاعتناء بنفسه، حتى يستمر في التطور والنمو، إنه صغير جدًا وكل عام يتعين عليه الصعود للحفاظ على هذا التقدم".

وواصل: "تلك الحرب مع ريال مدريد، في زمن مورينيو وجوارديولا.. كان وقتًا صعبًا وقبيحًا إلى حد ما، لم يكن الأمر مضحكًا وتسبب في الكثير من الضرر، لكن في النهاية تم إعادة توجيه كل شيء".

وختم: "جوارديولا مدرب متكامل، رؤيته في مشاهدة كرة القدم وفهم اللعبة ونقل أفكاره، كل شيء كامل، أما إنريكي فله طريقته في نقل ومشاهدة كرة القدم، أتيحت لي الفرصة لأكون مع الأفضل وهذا أمر ممتع للغاية".