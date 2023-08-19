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"إنييستا الكرة النسائية".. جوارديولا ينهال بالمدح على لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا

دعاء نائل
20230721_Aitana Bonmati_Spain(C)Getty Images
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جوارديولا يمدح لاعبة برشلونة والأخيرة ترد

مدح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي قبل يومين على نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وتأهل منتخب إسبانيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي المونديال بعد تخطي عقبة السويد بثنائية مقابل هدف ليواجه إنجلترا.

وذكر جوارديولا الإنجاز الكبير الذي حققته سيدات إسبانيا في المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد وقال: "تعجبني كثيرًا أيتانا بونماني، أنا مغرم بالطريقة التي تلعب بها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "يمكنني القول أنها إنييستا الكرة النسائية. التأثير الذي يفعله فريق برشلونة الحالي كبير للغاية".

وردت بونماتي على جوارديولا عبر تويتر حيث كتبت: "أشكرك كثيرًا على تلك الكلمات. لطالما كنت قدوة بالنسبة لي".

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم على ملعب أستراليا بالعاصمة سيدني غدًا الأحد في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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