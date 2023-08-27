إنييستا "الأب" يوجه رسالة قاسية إلى روبياليس

الضغوطات تزداد على لويس روبياليس...

انضم أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، إلى قائمة المُهاجمين للويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أثناء توزيع ميداليات نهائي كأس العالم للسيدات، والذي حقق منتخب إسبانيا فيه اللقب، قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة لاروخا ليثير جدلًا واسعًا حول تصرفه.

ونشر إنييستا عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "بعد ما حدث هذا الأسبوع، أود أن أنقل حزني، كشخص، كأب لثلاث بنات، كزوج وكلاعب كرة قدم، في مواجهة الأحداث التي نمر بها في كرة القدم وحول العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "أعتقد أننا لا نستطيع أن نتسامح مع مثل هذه التصرفات التي شاهدناها، والتي شوهت إنجازاً كبيراً مثل الفوز بكأس العالم، لا أستطيع أن أتخيل الشعور الذي يشعر به جميع لاعبي المنتخب الإسباني الآن وهم لا يتحدثون عن البطولة الرائعة التي خاضوها وعن كرة القدم الرائعة التي علمونا إياها جميعاً، من المؤسف أن القصة الجميلة التي بناها العديد من اللاعبين على مدى سنوات عديدة أصبحت قذرة".

وأتم: "وبدلاً من ذلك، كان علينا أن نتحمل رئيسًا متمسكًا بمنصبه، ولم يعترف بأن سلوكه غير مقبول وأنه يضر بصورة بلادنا وكرة القدم الإسبانية في جميع أنحاء العالم.