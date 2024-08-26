"إنه أمر مخيف".. جوارديولا يفزع أندية البريميرليج بسبب هالاند!

ماذا قال بيب؟

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بهداف الفريق إرلينج هالاند، مشيرًا إلى أنه "أكثر حدة من أي وقت مضى".

وسجل هالاند 52 هدفًا في جميع المسابقات بموسمه الأول مع السيتي، قبل أن يحرز 38 هدفًا في ثاني مواسمه، ليحصد الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز (مرتين).

وفي الموسم الحالي (الثالث مع السيتي)، سجل الدولي النرويجي 4 أهداف في مباراتين فقط بالبريميرليج (1 ضد تشيلسي و3 ضد إيبسويتش تاون).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: "لدي شعور بأن هالاند أكثر حدة، بعد الحصص التدريبية يبقى لفترة أطول لممارسة العرضيات، في الموسم الماضي لم يحدث ذلك أبدًا لأنه لم يكن مثاليًا".

وأضاف: "يجب أن يكون مثاليًا لتقديم هذا المستوى، الموسم الماضي كان على ما يرام، لكنني أحب عندما يركض كثيرًا، يعجبني عندما يضغط، ويساعد على تسجيل هدف، عندما تكون متصلًا دفاعيًا، فأنت تتصل هجوميًا".

وأتم: "تخيل أن مدافع الخصم يمتلك الكرة ويقوم هالاند بالعدو السريع تجاهه مع تحريك جسده وساقيه، إنه أمر مخيف، ثم يتحرك لاعبو الوسط لدعمه، فنصبح أكثر فعالية في ضغطنا العالي، نحن بحاجة إليه، وهذا أمر غير قابل للتفاوض، إذا لم تسجل هدفًا، فلا بأس لكن عليك أن تفعل ذلك (الضغط على الخصم)".