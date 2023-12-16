إنه الشحات .. صورة تثير غضب حجازي بعد سقوط الاتحاد أمام الأهلي!

خرج سريعًا للتوضيح

ليلة كئيبة وصعبة مر بها فريق الاتحاد السعودي، بعد السقوط 3/1 أمام الأهلي المصري بكأس العالم للأندية، شهدت بعض التوتر داخل وخارج الملعب.

الأهلي نجح في الانتقام من هزيمته في مونديال الأندية عام 2005، بتسجيل ثلاثية لإمام عاشور، علي معلول وحسين الشحات، بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع.

صحيفة "الرياضية" نشرت صورة على حسابها عبر موقع "إكس" ونسبتها لحجازي قائلة إنه توجه في زيارة لمعسكر الأهلي المصري بعد نهاية المباراة لتهنئة فريقه السابق بالفوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب خرج بنفسه لينفي هذا الأمر قائلًا في تعليق على هذه الصورة:"إنه حسين الشحات يرتدي قميصي، أتمنى أن تكون هناك مصداقية ومهنية واحترام أكثر من ذلك".

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وسرعان ما قامت صحيفة الرياضية بحذف هذه الصورة تمامًا بعد رد المدافع المصري عليها.

يذكر أن حجازي البالغ من العمر 32 سنة سبق أن لعب للأهلي في الفترة من 2015 وحتى 2017 قبل الرحيل إلى وست بروميتش الإنجليزي ومنه إلى الاتحاد في عام 2020 في صفقة إعارة تحولت إلى انتقال دائم.