"إنه السيناريو المثالي" .. إيفان توني يصدم آرسنال وتشيلسي عن طريق ريال مدريد!

تصريحات مثيرة من المهاجم الإنجليزي

تحدث إيفان توني مهاجم برينتفورد عن السيناريو المثالي له بنهاية هذا الموسم، ليفاجىء الجميع بالتلميح إلى الانتقال لريال مدريد بالصيف.

صاحب الـ28 سنة غاب عن النصف الأول من الموسم الجاري بسبب تورطه بإحدى قضايا المنشطات، ولكنه عاد بالنصف الثاني ليسجل 4 أهداف في 9 مباريات، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى آرسنال أو تشيلسي في الصيف.

وعندما سألته شبكة "سكاي سبورتس" عن النهاية الأفضل لموسم 2023/2024، أجاب توني قائلًا:"نفوز بكل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم، مع تسجيلي 20 هدفًا والحفاظ على نظافة شباكنا في حوالي 9 مباريات فيما تبقى من مواجهات".

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وأضاف مازحًا:"أنا من ضمن المرشحين للظهور في اليورو مع منتخب إنجلترا، لذلك أريد الفوز بالبطولة، ولو أراد برينتفورد بيعي سيحصلون على المال الكافي وسأنتقل أنا إلى ريال مدريد".

وكان توني قد تحدث بشكل صريح خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي، بأنه يريد الرحيل عن برينتفورد في المستقبل القريب للانتقال إلى مستوى أعلى مع أحد الكبار.

ولكن لسوء حظ المهاجم الإنجليزي، فإن فكرة انتقاله لريال لا يمكن أن تتخطى حدود المزاح، لأن الميرينجي أصبح على أعتاب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.