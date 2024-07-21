ماذا يحدث في قلب مدريد؟

تتواصل شكاوى السكان المجاورين لملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، بعد تجديده مؤخرًا، بسبب تنظيم العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية، في ظل عدم وجود عزل للصوت.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن سكان مدريد انفجروا غضبًا أمس السبت، بعد تنظيم حفل المطربة الكولومبية كارول جي في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن "حفل الأمس هو أول 4 حفلات موسيقية في ملعب ريال مدريد، خلال الأيام المقبلة".

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ولفتت إلى أن الجيران يشكون من الضوضاء التي تسببها الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى عدم نظافة الشوارع، وعدم وجود مواقف للسيارات أو مشاكل الوصول إلى الحي في أيام الحفلات الموسيقية.

ونشر الحساب الذي دشنه جيران سانتياجو برنابيو على منصة إكس، لإظهار كيف تتسلل الضوضاء إلى منازلهم، مقطع فيديو للحفلة الغنائية تحت عنوان "مثال آخر للجحيم الذي يجبروننا على العيش فيه".

وختمت: "يواصل سكان البرنابيو الشكوى للفت نظر السلطات للإزعاج الذي يسببه الملعب الواقع في واحدة من أكثر المناطق تميزًا في العاصمة الإسبانية، بينما يعمل ريال مدريد على تقليل مستوى الضوضاء خلال الحفلات الموسيقية".