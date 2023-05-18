"إنهم يبكون كثيراً".. هجوم قوى من تيباس على ريال مدريد

لماذا هاجم تيباس ريال مدريد؟

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني نادي ريال مدريد في تصريحات قوية ومثيرة منه.

وسقط ريال مدريد بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة.

وقال تيباس خلال مقابلة ببرنامج "Folha Seca": "الأندية الكبيرة تكسب نفس ما تكسبه الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مدريد يبكي كثيرًا لكن هذا ليس صحيحًا هم نفس مستوى فرق الدوري الإنجليزي لهذا السبب عندما يكون ريال مدريد وبرشلونة دائمًا من بين أفضل ثلاثة مشاركين في العالم لا أعرف ماذا يريدون أيضًا ".

وفيما يتعلق بمشروع الدوري الممتاز وفلورنتينو بيريز أوضح رئيس الليجا: "لقد عرفت رئيس ريال مدريد منذ سنوات عديدة وقد أجريت معه اجتماعات عديدة وأعرف رأيه في كرة القدم الإسبانية وكرة القدم الأوروبية واعتقد أن ريال مدريد في إسبانيا لم يعد مضطرًا للعب في مجالات معينة ".

وتابع: "لقد مرت سنوات عديدة ولدي علاقة جيدة للغاية مع فلورنتينو مع علاقة سيئة للغاية للآن كما هو الحال".

وعن دوري الملوك قال: "إنه يسليني وأنا أتابعه من وقت لآخر أعرف سبورسيتو، دي جي ماريو، أعرف الفرق لكن الأمر مختلف تمامًا إنه منتج مجاني في اليوم الذي يتم فيه الدفع ولكن بسبب ملفهم الشخصي أنا لا أفعل ذلك لا يمكن دفع ثمنها أبدًا".