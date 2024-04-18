"إنها العادة!".. عشق الريال ينسي راموس إشبيلية بعد التأهل الأوروبي

ريال مدريد يقصي حامل اللقب بركلات الترجيح..

رفض الإسباني سيرخيو راموس، قائد فريق الكرة بنادي إشبيلية، تفويت فرصة الاحتفال بتأهل فريقه السابق ريال مدريد، إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونجحت كتيبة الملكي في إقصاء حامل اللقب بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (3-3)، والتعادل مجددًا (1-1) في لقاء العودة على ملعب الاتحاد، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تأهل صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، إلى الدور نصف النهائي.

ونشر راموس، قصة عبر حسابه على موقع (إنستجرام)، حيث كان يتابع رفاق الأمس، برفقة عائلته وأصدقائه، برسالة قال فيها "مدريد هي الكثير من مدريد.. كما هي العادة دائمًا"، في إشارة إلى تألق دفاع الريال، الذي قاد الملكي إلى نصف نهائي أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد راموس أحد أساطير ريال مدريد، حيث ارتدى قميص الملكي في الفترة بين 2005 و2021، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وخاض سيرخيو 671 مباراة مع الريال، سجل خلالها 101 هدف وصنع 40 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات) خلال مواسم 2014 و2016 و2017 و2018، وحصد لقب الدوري الإسباني (5 مرات) وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات) وكأس العالم للأندية (4 مرات).

وفي سياق متصل، كشف رئيس نادي إشبيلية، خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، عن مستقبل راموس الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، قائلًا إن سيرخيو واحد من أساطير النادي الأندلسي، والإدارة سعيدة جدًا بآدائه، بينما سيتم عقد جلسة مع نهاية الموسم، لحسم مصير اللاعب.

وحجز ريال مدريد مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي صعد بعد إقصاء أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، بنتيجة إجمالية (3-2).