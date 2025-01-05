حاول إنقاد شخص ينتحر.. موقف استثنائي لسواريز في إجازته بأوروجواي

ماذا فعل؟

قدم لويس سواريز نجم إنتر ميامي الأمريكي، لفتة استثنائية خلال قضاء إجازته في أوروجواي الأيام الماضية.

وحسب الصحفي الأوروجوائي فافيان رينكيل، فقد صعد حد الرجال أعلى شجرة، مساء يوم الجمعة الماضي، وهدد بالانتحار، ما لم تحضر شريكته إلى المكان.

وأوضح رينكيل، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "ذهب سواريز إلى الموقع للمساعدة في إقناع الرجل بالنزول ومنع وقوع مأساة، لكنه الاستماع للنصيحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الصحفي الأورجوائي في تغريدة تالية: "بعد 20 ساعة مُرهقة، نزل الرجل الذي كان على وشك الانتحار في أعلى الشجرة".

ويحظى سواريز بشعبية جارفة في أوروجواي، حيث خاض 143 مباراة مع منتخب بلاده، وحقق نتائج رائعة على مدى أكثر من 15 عامًا، منها لقب كوبا أمريكا 2011.