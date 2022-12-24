بعد أيام من إنشائها .. تدمير جدارية ميسي وكأس العالم في برشلونة

البعض ليس سعيداً بتتويج الأرجنتيني بالمونديال ربما!

تعرضت جدارية حديثة أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية للاحتفاء بتتويج ليونيل ميسي بكأس العالم للتشويه على يد مجهول.

وأعلن الفنان "tvboy" عبر حسابه عن إنستجرام عن إنشاء الجدارية في منطقة أفينيدا دياجونال بشوارع برشلونة قبل أيام.

وكان الرسم عبارة عن صورة لميسي على هيئة قديس ويرتدي قميص الأرجنتين ويحمل كأس العالم، بالإضافة لوجود قلادة على عنقه تحمل صورة دييجو أرماندو مارادونا.

ولكن بحسب "Europress"، تعرضت الجدارية للتخريب مساء الجمعة على يد مجهولين، إذ قاموا بمحو وجه قائد منتخب الألبيسيليستي.

يذكر أن الأرجنتين تُوجت بلقب كأس العالم 2022 مساء الأحد الماضي عقب الانتصار على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء 120 دقيقة بالتعادل 3-3.