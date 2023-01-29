إنستجرام يفضح التخبط .. ماشاريبوف تائه في النصر!

أراد الجناح الأوزبكي توجيه رسالة ما لجمهور النصر أم أنه سيرحل؟

Shahid

رغم أن الميركاتو الشتوي في السعودية أغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل أمس السبت، بشكل رسمي، إلا أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف؛ محترف النصر، أثار الجدل حول مستقبله مع العالمي بتصرفاته.

التقارير كانت تتحدث طوال الميركاتو عن احتمالية رحيل الأوزبكي من أجل قيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن رحيل الكاميروني فينسنت أبو بكر، انتهى هذا الجدل، إلا أنه في الأيام الأخيرة، ارتبط اسم ماشاريبوف بنادي السد القطري، كصفقة تبادلية، على أن ينضم أكرم عفيف؛ نجم الأخير، لصفوف أصفر الرياض.

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لكن يبقى موقف ماشاريبوف غامضًا في النصر رغم نهاية الميركاتو، إذ أن اللاعب قام بالأمس بحذف صورته الشخصية من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي كان يرتدي بها قميص النادي السعودي.

الإثارة ليس هنا، بل في الصورة التي وضعها بدلًا منها، حيث كانت له بقميص ناديه الأسبق باختاكور الأوزبكي، قبل أن يحذفها هي الأخرى ويضع صورة شخصية له بعيدًا عن قمصان الأندية.

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عطفًا على الوضع الفني للاعب في النصر، فرحيله لأحد الدوريات التي لم ينته بها الميركاتو بعد لا يزال واردًا، خاصةً وأنه لم يظهر إلا في ثلاث مباريات فقط في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

لكن ربما هناك تفسير آخر لتصرفاته، فمحتمل أنه أراد التعبير عن انزعاجه من تعامل إدارة النصر مع خلال سوق الانتقالات الشتوية بهذه الطريقة، لتوصيل رسالة ما لجماهير العالمي.

Shahid