إنزو ماريسكا: أنا أصلع لكنني لست بيب جوارديولا!

مدرب تشيلسي يتحدث عن مقارنته بأفكار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

يصر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الجديد على أن فريقه لن يكون النسخة الثانية من مانشستر سيتي، كما يتم ترويج انتقادات له بمطابقة أسلوب بيب جوارديولا التدريبي.

وقال مازحًا حول هذا الأمر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" على هامش مباراة كلوب أمريكا الودية في معسكر تشيلسي التحضيري للموسم المقبل: "قد أكون أصلع حقًا، لكنني لست بيب جوارديولا!".

وأردف: "زوجتي ستحب أن أمتلك شعرًا مثلكم على أي حال، لكن لسوء الحظ أنا هكذا!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ماريسكا الذي كان مساعدًا في وقت سابق لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي إنه يتحلى بالاستقلال، ولا يستلهم كل أفكاره من مدرب مانشستر سيتي.

ويؤكد ماريسكا: "عندما انضممت إلى تشيلسي، كان هو سعيدًا جدًا لأنه متأكد من أن هذا التوقيت مناسب لبناء شيء مهم، وجودي هنا الآن يعود له".

وأكد ماريسكا أنه لطالما أعجب بطريقة لعب بيب جوارديولا حتى منذ كان لاعبًا في صفوف إشبيلية، مؤكدًا أنه سئل نفس الأسئلة حين كان يدرب ليستر سيتي أيضًا.