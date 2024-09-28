لم يتحرر من اسم والده

تسبب إنزو زيدان في حالة واسعة من الضجة، بعدما أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي وعمره 29 سنة فقط، بعدما قضى أكثر من سنة دون خوض أي مباراة تنافسية.

اللاعب بدأ رحلته مع كرة القدم في شباب يوفنتوس، طمحًا في السير على خطى والده الأسطورة زين الدين زيدان، وقضى بعدها تجربة أخرى بمختلف المراحل السنية في ريال مدريد، ولكنه لم يثبت نفسه، ليخوض عدة تجارب أخرى لم تتوج بالنجاح، كان آخرها مع نادي إف سي فوينلابرادا الذي رحل عنه في يوليو 2023.

موقع "ريليفو" تحدث مع بعض الزملاء السابقين لإنزو، ومنهم أليخاندرو سوتيلوس الذي التقى به في أكاديمية ريال، حيث قال عنه:"هو لاعب كرة قدم يتمتع بجودة فريدة، ولكن اللعبة من لم تكن ضمن أولوياته، سيقرر الاستثمار في عائلته وبقاء المزيد من الوقت مع أفراد أسرته".

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وأما ماركوس ليجاز، وهو زميل آخر لعب بجواره في الأكاديمية:"إنه أمر مفاجىء لأنه كان دائمًا يحب ممارسة الرياضة، لكنه لم يلعب منذ أكثر من عام، وبدا أنه يركز على أشياء أخرى، خصص الكثير من الوقت لعائلته والآن لديه هوايات جديدة".

ومن جانبه قال فيكتور لوبيز زميله السابق في ديبورتيفو ألافيس:"إنه أحد أكثر اللاعبين جودة ممن لعبت معهم طوال مسيرتي، ولكن الجوانب البدنية كلفته قليلًا، اعتاد أن يتواجد بفريق يستحوذ على الكرة بنسبة 80% وفي ألافيس الأمور كانت مختلفة".

إنزو لم يستمر كثيرًا مع ديبورتيفو ألافيس، وقرر بعدها الرحيل سريعًا إلى صفوف لوزان سبورت السويسري، حيث لعب بشكل أكبر ونجح في تسجيل هدفين ولعب تمريرة حاسمة، وتحدث "ريليفو" مع اثنين من اللاعبين الذين لعبوا معه، حيث أشادا به وأجمعا على جودته، كما أشارا إلى أن إنزو قد يكون دفع ثمن تراجع قيمة لاعب الوسط المهاجم أو صانع الألعاب في الكرة الحديثة، لأنه كان المركز الأنسب له.

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وأخيرًا ظهرت شهادة أخرى من أكاديمية ريال مدريد، حيث قال زميله السابق ماركوس ليجاز:"لقد افتقر إلى الثقة في نفسه وكذلك في المدربين، إنه نوع من لاعبي كرة القدم الذين يحتاجون للثقة ويجب على المدربين تعزيزها فيهم".

وفي النهاية تم التطرق إلى حقيقة أن أحد أهم أسباب اعتزال إنزو، يتمثل في فشله في إثبات نفسه والسير في طريقه الخاص بعيدًا عن اسم والده زين الدين زيدان.

وتم الاستشهاد كذلك باستخدام قناة ريال مدريد لقب "إنزو فرنانديز" وهو اللقب الخاص بوالدة اللاعب، من أجل تحريره من ثقل اسم والده، ولكن الأمور لم تكن سهل بالنسبة له.