علق لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على ما تردد بشأن ارتباطه بإمكانية العودة إلى برشلونة وخلافة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن تشافي رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج، وذكرت تقارير صحفية أن لاعبي البارسا يرغبون في عودة لويس إنريكي لقيادة النادي.

وسُئل إنريكي عن "رحيل تشافي وهل يفكر في العودة إلى الكامب نو؟"، وذلك عقب تعادل باريس سان جيرمان أمام بريست (2-2) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إنريكي في تصريحات لـ"برايم فيديو": "ليس لدي ما أعلق عليه حول هذه القضية"، قبل أن ينتقل للحديث عن تعادل فريقه بعدما كان متقدما بثنائية نظيفة.

وأردف: "فقدنا السيطرة على المباراة. لماذا؟ لأنها كرة قدم وليست كرة سلة. لذلك حدث ذلك لأننا لعبنا ضد فريق جيد للغاية، وبالطبع أنا غير سعيد. ولم أستمتع بالشوط الثاني على الإطلاق. هل تريدني أن أكون سعيدًا؟ لقد فقدنا السيطرة على المباراة. هذا هو جوابي".

ويمتلك إنريكي عقدًا ساريًا مع سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025، وسبق أن تولي مسؤولية تدريب برشلونة في الفترة بين 2014 و2017، وحقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإسباني (مرتين) وكأس ملك إسبانيا (3 مرات).