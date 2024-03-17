إنريكي يهدد حكيمي.. وباريس يتحرك لإفساد سيناريو ريال مدريد!

ماذا يحدث مع النجم المغربي؟

تحرك باريس سان جيرمان لتوقيع عقد جديد مع نجمه المغربي أشرف حكيمي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، إن "حكيمي أحد الركائز الأساسية للفريق الفرنسي، ورغم ما أثير حول إمكانية رحيله، إلا أن اللاعب المغربي لم يظهر أي رغبة في مغادرة بي إس جي، لذلك بدأت الإدارة مفاوضات التجديد".

تأتي تحركات باريس في وقت وجه فيه لويس إنريكي المدير الفني تهديدا للنجم المغربي، الذي قال في مؤتمر صحفي اليوم: "إنه يقدم موسمًا رائعًا، لكنه لاعب ذكي، ويعرف جيدًا سبب عدم مشاركته في بعض المباريات".

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وأتم: "حكيمي لاعب نشيط على المستوى الهجومي، لكنه ما زال بحاجة لتحسين مستواه، أثق كثيرا في أنه سيتطور، وإذا لم يتحسن فهو يعرف جيدا ما سيحدث له!".

وانضم حكيمي لصفوف سان جيرمان قادمًا من إنتر ميلان، في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو، علمًا بأنه نشأ في ريال مدريد، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى النادي الملكي من جديد، رفقة صديقه كيليان مبابي (الذي سيرحل عن باريس الصيف المقبل).