إنريكي يكرر سخريته بعد سؤال عن ريال مدريد ومبابي!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

تهرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من سؤال بشأن نجم الفريق كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله مع انتهاء عقده الشهر المقبل.

وسُئل إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن انتقال مبابي المحتمل إلى ريال مدريد، فرد معلقًا على حالة الطقس الليلة، مشيرا إلى أنها "يذكره بوطنه الأصلي".

وأضاف: "يمكنك تنفس هذا الهواء المختلف. أنا حقا أحب الأيام الممطرة، فهي تذكرني بأرضي الأصلية خيخون، وأعتقد أنني أجبت عن سؤالك بشكل مثالي (مبتسمًا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق لإنريكي أن استخدم الأسلوب ذاته في مارس الماضي، عندما سئل عن قراره إخراج مبابي في الشوط الأول من مواجهة موناكو، حيث قال بسخرية: "غدا سنرى ما إذا كانت هناك شمس، إذا كان الجو حارا أم لا".

وتوّج باريس بلقب الليج 1 هذا الموسم، كما حصد لقب السوبر، وتأهل إلى نهائي كأس فرنسا، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند.