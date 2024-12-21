إنريكي يدافع عن نجم باريس سان جيرمان: في بداية الموسم كنتم تظنونه مارادونا.. والآن لا تحبونه!

المدرب الإسباني يتصدى لسهام النقد الموجهة للاعبه

بدأ الدولي الفرنسي برادلي باركولا موسمه بشكل رائع رفقة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، لكن فجأة انخفض مستواه بشكل ملحوظ، ما استلزم دفاعًا من مدربه لويس إنريكي.

وقال إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد لانس في كأس فرنسا: "بعد المباريات العشر الأولى، كان باركولا بمثابة مارادونا بالمنسبة له، والآن لم تعودوا تحبونه!".

يشير إنريكي بتلك التصريحات إلى سهام النقد التي طالت باركولا إثر انخفاض مسنواه مؤكدًا أن "الأمور لا تسير على هذه الشاكلة فيما يتعلق بالتقييم في كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باركولا كان قد انطلق بشكل ناري مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكن آخر هدف له يعود إلى التاسع من نوفمبر وكان في ثنائيته ضد أنجيه بالدوري الفرنسي.

وبشكل عام، شارك باركولا هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في 22 مباراة بكل البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.