إنريكي يخشى المفاجآت: طلبت من كل لاعب تسديد 1000 ركلة ترجيح!

مدرب إسبانيا يخطط لكل شيء.

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على ضرورة التخطيط لكل شيء في كرة القدم، بما في ذلك ركلات الترجيح وجاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء دور الـ 16 أمام المغرب في كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

وقال إنريكي: "لقد قمنا بالذي علينا منذ حوالي عام في إحدى المعسكرات الماضية، وقتها أخبرت كل لاعب أنه عليه أن يصل إلى كأس العالم بعد تسديد على الأقل ألف ركلة ترجيح".

وأضاف: "لو اخترت أن تنتظر حتى الوصول إلى كأس العالم ثم بعد ذلك بدأت في التحضير لركلات الترجيح لن يكن ذلك كافيًا".

وأردف: "في تلك اللحظة يكون هناك الكثير من التوتر، لكن بالتدرب من الممكن التعامل مع الأمر وذلك يقلل من تدخل الحظ في عملية الحسم".

جدير الذكر أن المغرب على موعد مع مباراة كبيرة ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم مساء الثلاثاء ويلتقي مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا.