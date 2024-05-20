"من يريد المزيد".. إنريكي يشعل الشك حول مشاركة مبابي في كأس فرنسا!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

غاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن فوز فريقه على ميتز (2-0) في ختام الدوري الفرنسي، بعدما حصل على راحة بقرار من المدير الفني لويس إنريكي.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده، علمًا بأنه خاض مباراته الأخيرة في حديقة الأمراء بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل هدف فريقه الوحيد في الهزيمة 3-1 ضد تولوز.

وحسب "Get French Football"، فقد "تم استخدام كيليان بشكل ضئيل في الدوري في الأشهر الأخيرة، منذ أبلغ الإدارة برحيله في فبراير الماضي".

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ويستهدف إنريكي أن يصل جميع اللاعبين في أفضل حالة لمباراة نهائي كأس فرنسا أمام أولمبيك ليون، والمقررة يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه "سيحدد من هو جاهز ومن ليس مستعدا ومن يريد المزيد، كأس فرنسا مهمة جدا بالنسبة لنا".

وختمت: "مبابي غاب أيضا عن رحلة منتصف الأسبوع لمواجهة نيس بسبب إصابة طفيفة، وإذا فسر إنريكي ذلك على أنه نقص في الرغبة، فإن مشاركته في نهائي كأس فرنسا ستكون موضع شك".