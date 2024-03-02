ابحث عن "الخليفي".. كواليس الحرب بين إنريكي ومبابي

يبدو أن التوترات وصلت إلى حد كبير بين الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

وكان مبابي نجم الفريق الأول الذي لا يمكن المساس به، حتى أعلن النادي الشهر الماضي أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري بانتهاء عقده، بعدما رفض عرضًا للتجديد.

ومنذ إعلان رحيله، لم يعد مبابي "غير قابل للمساس" وتغير الوضع جذريًا، حيث اعتاد إنريكي على استبداله، حيث أخرجه بين الشوطين أمام موناكو أمس الجمعة في قمة الدوري الفرنسي.

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وقال إنريكي عن ذلك: "أنا محترف، ولا توجد مشكلة معه، أحاول العثور على الخيار الأفضل للفريق، وعلينا أن نعتاد على اللعب بدونه عاجلا أم آجلا (كما قلت سابقًا).

وحسب شبكة "فوت ميركاتو" فإنه "يجب أن يكون مفهومًا أن مبابي يدفع ثمن نيته مغادرة النادي في نهاية الموسم، رغم أن الإدارة كانت تتوقع هذا القرار، إلا أن الأمر كله يتعلق بحفظ ماء الوجه".

وختمت: "في يناير الماضي، أظهر الرئيس الباريسي ناصر الخليفي نيته بأنه إذا وقع المهاجم الفرنسي لريال مدريد (فلن يلعب بعد الآن)، وهو نوع من التفويض المطلق الممنوح للويس إنريكي، الذي وصل مع الفرنسي إلى طريق مسدود".