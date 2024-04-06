فيديو | بعدما سب والدته.. الكاميرا تكشف أزمة جديدة بين مبابي وإنريكي!

ماذا جرى بين الثنائي؟

يبدو أن مسلسل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي لن ينتهي قريبًا.

فخلال الفترة الماضية، أجلس إنريكي نجم الفريق الأول على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات، الأمر الذي أغضب مبابي كثيرًا.

وفي مواجهة مارسيليا مؤخرًا، أخرج إنريكي النجم الفرنسي في بداية الشوط الثاني، ما أثار استياء مبابي، الذي وجه السباب لمدربه الإسباني (حسبما التقطت الكاميرات).

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ونقلت شبكة CANAL+ مقطع فيديو عقب مباراة سان جيرمان وكليرمونت التي انتهت بالتعادل 1-1 اليوم السبت، بينما يدور نقاش حاد بين مبابي وإنريكي.

ويبدو من مقطع الفيديو أن النجم الباريسي الذي شارك في المباراة كبديل، لم يكن راضيًا عن شيء ما (غير معروف).

ويستعد باريس لمواجهة حاسمة أمام ضيفه برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء.