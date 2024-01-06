إنريكي: فرصة مثالية أمام مبابي.. ولكن لكل شيء سلبياته!

يبقى الأهم كيف تنظر للأمور

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقف النجم كيليان مبابي من المشاركة في مواجهة فريق ريفيل المتواضع (دوري الدرجة السادسة) غدا الأحد، في دور الـ64 بكأس فرنسا.

ويحاول سان جيرمان إنهاء عصيان كأس فرنسا منذ 2021، حيث ودع الفريق آخر نسختين من ربع النهائي وثمن النهائي على الترتيب.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم: "أي موقف له جوانب عديدة، خاصةً أننا سنلعب 4 مباريات فقط خلال شهر يناير، أعتقد أنها فرصة مثالية لإراحة مبابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستدرك: "لكنها فرصة أيضًا ليؤدي المباريات المقبلة (بعد الكأس) بأفضل لياقة بدنية ممكنة، كل شيء له إيجابياته وسلبياته، ويبقى الأهم كيف تنظر للأمور".

وسجل مبابي 22 هدفًا مع باريس في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكنه يمر بمرحلة حاسمة في مسيرته، إذ ينتهي عقده مع بي إس جي في الصيف المقبل، ولم يعلن قراره النهائي بالتجديد أو الرحيل حتى الآن، علما بأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا.