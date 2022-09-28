إنريكي عن استدعاء فاتي لكأس العالم: أريد رؤيته يلعب مع برشلونة

لويس إنريكي يبُث الأمل في الغائبين عن قائمة إسبانيا قبل كأس العالم.

انتصر منتخب إسبانيا على مضيفه البرتغال في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية ليتصدر المجموعة ويتأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب الإسباني حقق الفوز في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وتحدث لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن موقف بعض اللاعبين من الاستدعاء لبطولة كأس العالم التى تنطلق يوم 20 نوفمبر القادم في قطر.

ماذا قال لويس إنريكي عقب الفوز أمام البرتغال؟

وقال إنريكي: "هذه رياضة رائعة، والانتصار هو أفضل علاج للاكتئاب أو الحزن".

كانت أيضًا الفرصة الأخيرة التي اضطر فيها لويس إنريكي إلى تقييم لاعبيه عن قرب، مع تركيز كل الأنظار على كأس العالم 2022 في قطر، حيث من المقرر أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة المونديال في العاشر أو الحادي عشر من نوفمبر.

كان هناك العديد من حالات الغياب البارزة في منتخب إسبانيا وقام لويس إنريكي بالحديث عن الغيابات وحجم الفريق الذي سيختاره للسفر إلى قطر.

وأضاف: "الآن يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 26 لاعبًا في قائمتنا، لكن هذا شيء يمكن أن يكون له تداعيات على صحة المجموعة، يمكن أن تكون قائمة من 26 أو 24 لاعبًا ولم أقرر بعد".

واختتم تصريحاته: "أريد أن أرى أنسو فاتي يلعب في برشلونة، وإيمريك لابورت قد تعافى بالفعل ويتدرب مع فريقه، وميكيل أويارزابال نفس الأمر أنتظر عودته ومشاركته مع سوسييداد، الآن أفضل عدم قول أي شيء دعونا نرى كيف يتعافى اللاعبون لكن من الصحيح أنها ستكون تشكيلة صعبة ولن يكون كل من أرغب فيه حاضرًا معنا في قطر".

يذكر أن أنسو فاتي لم يشارك أكثر من ساعة في مباراة واحدة مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة، حيث يوجد تنافس شرس في مركزه، بينما أصيب أويارزابال مهاجم ريال سوسييداد بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في مارس من الموسم الماضي وتظل مشاركته في كأس العالم دائمًا موضع شك، فيما سيعود لابورت لاعب مانشستر سيتي إلى المنتخب.