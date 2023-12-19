"لا يريد الزواج مني!".. إنريكي يسخر من صحفي بعد سؤاله عن كيليان مبابي

لا أعرف لماذا تستمر في طرح هذا السؤال علي؟

تحدث لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن الأنباء التي تتردد بشأن وجود خلافات مع نجم الفريق كيليان مبابي.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي: "كما هو الحال دائمًا، لدينا علاقة مثالية. نحن لسنا زوجين ولكن تقريبًا. لأنه الشخص الذي لا يريد ذلك (يضحك)".

وأضاف: "لا أعرف لماذا تستمر في طرح هذا السؤال علي. أنا قريب جدًا من معظم اللاعبين. مع كيليان منذ البداية، كنا دائمًا قريبين. إنه شخص يطلق النكات ويبتسم دائمًا. وأنا كذلك".

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ويتزامن عيد ميلاد مبابي الخامس والعشرين مع مباراة باريس في الدوري الفرنسي ضد ميتز غدًا الأربعاء، حيث سجل الدولي الفرنسي 16 هدفًا في 15 مباراة هذا الموسم.

وزاد: "أنا سعيد، ليس فقط مع كيليان، لكن مع الجميع، حتى لو كنت أعلم أن اللاعبين الذين يلعبون أقل هم أقل سعادة قليلًا".

وتابع: "إنه حقًا صغير جدًا. إنه بعمر ابني. أتمنى أن يظل يحقق الكثير من النجاح، سواءً على المستوى الفردي أو كفريق. أتمنى أن يكون هنا في باريس".

وختم: "مستواه رائع والآن بعد أن أتيحت لي الفرصة للتعرف عليه كشخص، من الرائع حقًا أن يكون لديك لاعب مثله في فريقك، أرقام كيليان مثيرة للإعجاب حقًا. إنه على قمة كرة القدم العالمية".