إنريكي بعد سحق كوستاريكا: ألمانيا قد تنتصر على إسبانيا

لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا يعي جيدًا خطورة المنتخب الألماني قبل المواجهة الحاسمة بينهما في كأس العالم 2022.

عبر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن سعادته البالغة بأداء لاعبيه بعد الفوز الساحق على كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة في كأس العالم 2022.

منتخب إسبانيا فاز على كوستاريكا بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد الثمامة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.

وقال إنريكي خلال تصريحات ما بعد المباراة والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة خاصة للغاية بالنسبة لنا، لقد سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا، عادةً ما يكون من الصعب علينا بدء البطولات، لكننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية، كان الانتصار في غاية الأهمية".

وتحدث إنريكي خلال المؤتمر عن المواجهة المقبلة في المجموعة أمام ألمانيا، خاصة بعد خسارة "الماكينات" أمام اليابان بنتيجة 2-1 بصورة مفاجئة.

وقال إنريكي: "الآن علينا العمل من أجل شيء آخر، فريقي لن يذهب للاسترخاء، يمكن لمنتخب ألمانيا أن يهزمنا بسبب قوته، لكننا سنخرج ونلعب بطريقتنا".

وتابع: "فريقي لن يهدأ، ستكون هناك تغييرات في التشكيلة أيضًا، منتخب ألمانيا يمكن أن يهزمنا، لكن ذلك لن يكون بسبب الاسترخاء".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلًا: "أحاسيسي قبل المباراة كانت جيدة، عندما أشاهد اللاعبين يتدربون أعرف أننا نبلي بلاءً حسنًا، بغض النظر عمن يشارك".