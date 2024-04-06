إنريكي: بعثت رسالة إلى تشافي.. وجاهزون للموقعة "الخاصة"!

"لن أخبركم هذا الأمر"

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "بالطبع مواجهة برشلونة أمر خاص بالنسبة لي (حقق إنجازات كبيرة مع الفريق سابقًا)".

وأضاف "لكنني أريد حقًا التتويج بالألقاب هنا في باريس، أرغب في الفوز مع النادي الذي أتواجد فيه اليوم، والذي يثق بي، أريد أن أمنح السعادة للجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال بشأن الجاهزية لمواجهة برشلونة؟ علق إنريكي: "نحن جاهزون لأي مباراة، خصوصًا في دوري الأبطال، إنها بطولة تحفز الجمهور واللاعبين".

وأوضح المدرب الإسباني أنه بعث برسالة إلى مدرب البارسا تشافي هيرنانديز، قبل مواجهتهما المقبلة: "لقد أرسلت له رسالة، لكنني لن أخبركم ما هي".