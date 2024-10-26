إنريكي: أريد أن يفوز برشلونة بالكلاسيكو وضد ريال مدريد لا شيء يهم!

إنريكي يدعم برشلونة...

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن دعمه لفريقه السابق برشلونة، في مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام ريال مدريد، وكشف عن سبب اختلاف مباريات الديربي، عن باقي المباريات.

ويحل برشلونة، ضيفًا على ريال مدريد، مساء اليوم ضمن قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال إنريكي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مارسيليا: "لقد أتيحت لي فرصة خوض عدد من المباريات الكبيرة والديربي، مثل ريال مدريد وبرشلونة، ولاتسيو مع روما، وغيرهم، تكون تلك مباريات مختلفة بسبب ما ينقله الجماهير فهم يريدون الفوز دائمًا، اليوم أريد أن يفوز برشلونة في الكلاسيكو".

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وعند سؤاله إذا كان يعتقد ان كلاسيكو الموسم الحالي، هو الأكثر توازنًا في السنوات الأخيرة قال: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا النوع من المباريات، كل ما قدمه أي فريق من قبل ليس له قيمة لأنها تكون مباريات بها أقصى قدر من التوتر ومن التنافس".

ويستعد باريس سان جيرمان، لخوض كلاسيكو الكرة الفرنسية، عندما يحل ضيفًا على مارسيليا، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.