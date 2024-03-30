إنريكي: اللاعبون ليس ملكي، وجماهير ريال مدريد تسببت في إسعادي!

تحدث عن رأيه في قضية الأولمبياد

أعرب لويس إنريكي مدرب بايرن سان جيرمان، عن شعوره بالسعادة الشديدة عند رؤية جماهير سانتياجو برنابيو تصفق ليامين يامال جناح برشلونة.

يامال شارك مع المنتخب الإسباني في المباراة الودية التي جمعته بالبرازيل الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 3/3، ومستواه المبهر جعل الجماهير الحاضرة تقدم له تحية خاصة.

إنريكي علق على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة باريس ومارسيليا،غدًا، الأحد، قائلًا:"بالطبع رأيت ما حدث، أنا هنا لا أتحدث عن لاعبي باريس سان جيرمان، أحببت كثيرًا رؤية جماهير مدريد تصفق للاعب من برشلونة".

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وعن مشاركة اللاعبين في الأولمبياد وسط الجدل حول كيليان مبابي وغيره:"أنا لا أملك اللاعبين حتى أطالب بتركهم، لقد فزت بالأولمبياد وأنا في برشلونة، لذلك سيكون من الغريب عدم السماح لهم بالذهاب، ولكن علينا أن ندرس كل حالة بشكل منفصل لضمان حماية مصالح النادي".

يذكر أن قضية لعب كيليان مبابي نجم باريس في أولمبياد 2024 ببلاده تعتبر أحد أهم القضايا الشائكة، والتي قد تمتد معه في حالة انتقاله لريال مدريد في الصيف، لأن القرار وقتها سيكون متروكًا للنادي الإسباني.