إنريكي: الخروج من كأس العالم؟ كنت سأصاب بنوبة قلبية

إنريكي لم يكن يعرف أن إسبانيا قد تُغادر المونديال!

كشف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أنه لم يكن على علم باحتمالية إقصاء فريقه من كأس العالم، عندما أشارت نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا لتقدم الأخير، وهي النتيجة التي كانت تعني توديع إسبانيا للمونديال لولا انتصار المانشافت في النهاية برباعية لهدفين.

إسبانيا خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان ليتأهل المنتخبين سويًا إلى دور ال16 من كأس العالم 2022، ويضرب أبطال العالم 2010 موعدًا ناريًا مع المغرب، بينما يلاقي منتخب اليابان نظيره الكرواتي وصيف النسخة الماضية.

إنريكي أدهش الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليابان بأنه لم يكن على علم بأن فوز المنتخب الكوستاريكي كان سيُطيح بالمتادور خارج المونديال.

Luis Enrique no sabía que España estuvo eliminada del Mundial durante un rato: "Me da un infarto". El seleccionador español hizo esta confesión en la rueda de prensa posterior al partido en que la roja perdió contra Japón 2-1. pic.twitter.com/xdfHEJXxW1 — La Vanguardia (@LaVanguardia) December 2, 2022

وقال إنريكي بسؤاله عن ماذا فكر عندما تقدمت كوستاريكا على ألمانيا وهو ما كان يعني خروج إسبانيا من كأس العالم: "لو علمت، لكنت قد أصبت بنوبة قلبية".

يذكر أن منتخب إسبانيا أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما ظفر منتخب اليابان بصدارة المجموعة بعد جمعه 6 نقاط.