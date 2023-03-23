إنريكيز نجريرا يُنصف باريس سان جيرمان في مباراة ريمونتادا برشلونة الشهيرة!

ريمونتادا مشكوك فيها.. نجريرا عدد لبرشلونة أخطاء الحكم في مباراتهم أمام باريس سان جيرمان

عشاق ومحبو باريس سان جيرمان قد يضطرون لمتابعة والاهتمام بقضية برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، الذي أنصف ناديهم في مباراة الريمونتادا الشهيرة في دوري الأبطال 2017.

ويُحقق الآن في إسبانيا بشأن مدفوعات مالية قدمها نادي برشلونة غير معلومة السبب لإنريكيز نجريرا ونجله، لكن برشلونة يقول إنها مقابل تقارير واستشارات فنية.

وبحسب التسريبات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية فإن نجريرا كتب تقريرًا عن مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بين برشلونة وباريس سان جيرمان والتي شهدت العودة التاريخية للفريق الكتالوني وتأهله بعد فوزه 6-1 بعد خسارته في الذهاب 4-0.

ووفقًا لتقرير الحكم السابق فإن برشلونة فاز بأخطاء تحكيمية واضحة؛ فالحكم الألماني دينيز آيتكين لم يتحسب ركلة جزاء على خابيير ماسكيرانو لاعب برشلونة في الدقيقة 84، بل إن خطأ اللاعب الأرجنتيني استوجب طرده، وبعد خمس دقائق منح ركلة جزاء للويس سواريز لاعب برشلونة وهي ركلة غير صحيحة بحسبه.

كما لم يُعجب إنريكيز باحتساب ركلة جزاء لصالح نيمار مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

لم تكن القرارت كلها في رأي نائب رئيس لجنة الحكام السابق في صالح برشلونة؛ ففي الدقيقة 33 كان على الحكم منح نيمار ركلة جزاء. ولم يحتسب الحكم أي قرار لميسي في الدقيقة 58 رغم جذبه قرب منطقة الجزاء.

وكان فوز برشلونة 5-1 يمنح التأهل لباريس لأن أفضلية الهدف خارج الأرض التي كانت موجودة وقتها كانت في صالح الفريق الفرنسي.