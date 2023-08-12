إنذار شديد اللهجة: لن نتهاون مع العنصرية وسنلغي المباريات دون تحذير!

خطوات قوية لمحاربة العنصرية.

كشف الحكم السابق جيانلوكا روتشي ومنسق الحكام في الدوري الإيطالي عن إجراءات قوية وحاسمة سيتم اتخاذها في الموسم الجديد سعيًا لمحاربة العنصرية.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإيطالية وأكد خلالها أن بعض المباريات حتى ربما تتعرض للإلغاء لو رأى الشخص المختص بالأمن العام أن ذلك ضروري.

وقال روتشي: "لن نتهاون في ذلك الأمر، في البداية سنقوم بإيقاف المباريات لدقيقة أو أكثر دون أي تحذير مع ظهور أول إشارة أو تصرف عنصري في المدرجات، ولن نستأنفها حتى يتوقف كل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بعد ذلك سيكون الأمر في يد الشخص المسؤول عن الأمن العام في الملعب، ليقرر إذا ما كانت المباراة ستستمر أم ستتوقف حال استمرت الهتافات والتصرفات العنصرية".

جدير بالذكر أن ظواهر العنصرية تتزايد مؤخرًا بالأخص في ملاعب إيطاليا وإسبانيا في ظل غياب وجود رادع حقيقي مثل ما يتم تطبيقه في الدوري الإنجليزي بصرامة على المتجاوزين.