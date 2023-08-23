"إنذارات مجانية" تحرم باكيتا من مانشستر سيتي وتضعه أمام المحاكمة!

هدى عزيز
Lucas Paquetá debut at West Ham, 31082022Getty Images
انتقالاتلوكاس باكيتاوست هاممانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

هدف مانشستر سيتي قيد التحقيق بسبب سقوطه في فخ المراهنات.

بعد أزمة إيفان توني لاعب برينتفورد، سقط لاعب جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في فخ المراهنات، ليبدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في التحقق من الأمر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هناك شبهة تورط للاعب وست هام يونايتد، لوكاس باكيتا، في المراهنات.

وتلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقيقة 95، خلال المباراة الافتتاحية لفريقه أمام بورنموث والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي يُحقق في بطاقتين تلقاهما باكيتا الموسم الماضي، حيث أن هناك شكوك حول ارتباط حصول اللاعب على البطاقات الصفراء بمراهنات عبر حسابات في البرازيل، توقعت حصول لاعب وست هام على تلك البطاقات.

كما أوضحت الصحيفة أن تحقيق الاتحاد الإنجليزي مع اللاعب أدى إلى انهيار صفقة انتقال باكيتا مع مانشستر سيتي مقابل 85 مليون يورو.

المباريات التالية

وأتم التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن تحقيق الاتحاد الإنجليزي مع باكيتا كان أمرًا سريًا قبل حصول اللاعب على بطاقة صفراء أمام برنموث، وبعد ذلك أصبح التحقيق علنًا وبشكل أسرع.

الجدير بالذكر أن البطاقة الأولى للاعب حصل عليها أثناء تعادل فريقه أمام أستون فيلا بعد أن تدخل على جون ماكجين في مارس الماضي، بينما حصل على البطاقة الثانية بعد تدهلع على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد في مايو الماضي.

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