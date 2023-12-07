البرازيل تحترق .. إندريك يقود بالميراس إلى لقب الدوري وهبوط سانتوس

ليلة "مشتعلة" في الكرة البرازيلية

شهدت الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي أحداثاً ساخنة، إذ تُوج بالميراس باللقب على حساب ملاحقيه جريميو وأتلتيكو مينيرو، وهبوط العملاق سانتوس.

وأضاع بوتافوجو لقباً كان في المتناول في الأسابيع الختامية عقب أن فرط في فارق بلغ 14 نقطة بالقمة، وأنهى الموسم رابعاً بخسارة جديدة من إنترناسيونال 3-1، وهو الذي تركه لويس كاسترو من أجل تدريب النصر وهو في قمة الترتيب.

وعلى صعيد المدربين أصحاب الصلة بالدوري السعودي كذلك، نجح مدرب الهلال السابق رامون دياز في تحقيق المعجزة بنفس الجولة بقيادة فاسكو دا جاما لتفادي الهبوط عقب أن تولى مسؤوليته والفريق بالمركز الأخير.

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وحقق فريق المدرب أبيل فيريرا اللقب عقب التعادل بهدف لكل جانب مع كروزيرو، وسجل لاعب ريال مدريد المستقبلي إندريك هدف ناديه الوحيد، ليتوج باللقب بفارق نقطتين عن ملاحقه جريميو الذي فاز على بطل ليبيرتادوريس فلومينينسي 3-2 ولكن لم تكن النتيجة كافية.

الحدث البارز الآخر كان هو سقوط سانتوس للدرجة الثانية عقب خسارته 1-2 أمام فورتاليزا، ليهبط العملاق البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه البالغ 111 عاماً.

ولم تتقبل جماهير سانتوس هبوط فريقها بشكل حسن، فأشعلت النيران في محيط ملعب النادي، وسببت خسائر في السيارات والشوارع المحيطة بشدة، وشوهدت أعمدة النيران والدخان في أماكن متفرقة حول الملعب والمدينة.