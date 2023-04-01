إندريك ممنوع من زيارة إسبانيا .. نجم ريال مدريد القادم في ورطة!

علي رفعت
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Endrick PalmeirasGetty / Twitter
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المصاعب التهديفية ليست كل شيء!

حُرم اللاعب البرازيلي إندريك من زيارة منتظرة له إلى إسبانيا بعد التوقيع مع ريال مدريد قبل أشهر قليلة بسبب رفض ناديه بالميراس لفكرة السفر في الوقت الحالي.

جاء هذا بعد أن أعلن المنتخب البرازيلي تحت 20 سنة عن قائمة الفريق المسافرة إلى إسبانيا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في الفترة بين 15 و27 أبريل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، فالسبب الأساسي الذي جعل اللاعب يغيب عن قائمة الفريق المسافرة إلى إسبانيا هو رفض فريقه التام لتركه في الوقت الحالي.

وكان اللاعب قد عانى كثيرًا في الفترة الماضية على المستوى التهديفي، حيث لم يسجل أي هدف منذ إعلان ريال مدريد عن ضمه في ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد وقع لصالح ريال مدريد لكنه لن يتمكن من الانضمام لصفوف النادي الملكي قبل عام 2024 بحسب الاتفاق مع بالميراس.

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