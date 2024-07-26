قبل تقديمه الرسمي .. الكشف عن "أسرار" عقد إندريك مع ريال مدريد

واحد من أفضل المواهب في العالم ينضم إلى ريال مدريد..

بعد حفل تقديم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "المبهر"؛ يستعد ريال مدريد الإسباني الآن؛ من أجل عرض موهبته الجديدة البرازيلي إندريك، على الجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدًا السبت.

ريال مدريد وقع مع إندريك، في أوخر عام 2022؛ لكن.. مهاجم بالميراس البرازيلي السابق، لم يتمكن من الانضمام إلى العملاق الإسباني، إلا في صيف العام الحالي، عندما بلغ السن القانوني "18 سنة".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل مفاجئة في "عقد" الموهبة البرازيلية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

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الصحيفة أشارت إلى أن "عقد" إندريك مقسم إلى جزئين؛ الأول يمتد حتى 2027، والثاني حتى 30 يونيو من عام 2030؛ قائلة: "التجديد سيتم تلقائيًا".

وأوضحت الصحيفة أن راتب إندريك غير معروف، في "الجزء الأول" من العقد، بينما سيحصل على 2 مليون دولار سنويًا فقط، في الفترة من 2027 إلى 2030، أي بإجمالي 6 ملايين دولار.

وأعلنت الصحيفة أن ريال مدريد، قسم "حقوق الصور" بينه وإندريك بنسبة 50% لكل منهما؛ ما يوفر للاعب دخلًا ماليًا كبيرًا، خاصة أن العديد من الشركات تتصارع عليه الآن.