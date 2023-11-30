هدف وإصابة تثير القلق .. إندريك يصنع الحدث في البرازيل!

بالميراس يقترب من لقب الدوري

خطف النجم البرازيلي الشاب إندريك الأنظار في انتصار ناديه بالميراس على أمريكا لحساب الدوري المحلي فجر الخميس.

وانتصر بالميراس بأربعة أهداف مقابل صفر ليعتلي صدارة ترتيب المسابقة قبل جولتين فقط من الختام، ويقترب من اللقب الذي كان أقرب لبوتافوجو الذي فرط في فارق تعدى 12 نقطة.

وسجل إندريك هدفاً مميزاً بيسراه في لقاء البارحة، ليبلغ هدفه رقم 10 بالدوري، والهدف رقم 13 بكل المسابقات للاعب ريال مدريد المستقبلي.

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ولكن اللقطة الأبرز كانت بخروج اللاعب مصاباً ومحمولاً من قبل الفريق الطبي بعد سقوطه بشكل مقلق بالدقيقة 81.

وعقب اللقاء، تحدث إندريك للإعلام وأكد سلامته: "الإصابة؟ الأمور بخير لا تقلقوا، انسوا الأمر تماماً".