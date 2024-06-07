إنجلترا في حالة رعب .. إصابة نجم مانشستر سيتي قبل أيام من "يورو 2024"!

قلق في منتخب إنجلترا..

يعيش الإنجليز حاليًا، في حالة من الرعب؛ خوفًا من فقدان أحد أهم نجوم المنتخب الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب إنجلترا يشارك في بطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو 2024؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثالثة، إلى جانب الدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وشهد مطلع الشوط الثاني من المباراة الودية بين منتخبي إنجلترا وآيسلندا، مساء يوم الجمعة، استعدادًا ليورو "2024"، استبدال النجم جون ستونز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

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الأمر قد يكون عاديًا، باعتبار أنها مباراة ودية؛ إلا أن صحيفة "ذا صن"، أعلنت أن استبدال ستونز، في مطلع الشوط الثاني؛ كان بسبب "الإصابة".

الصحيفة البريطانية الشهيرة كشفت عن أن ستونز، تعرض لـ"الإصابة" خلال مجريات الشوط الأول، ولكنه أكمل الـ45 دقيقة كاملة؛ ليتم استبداله بعدها، وسط مخاوف من غيابه عن "اليورو".