ناديان قالا له "لا".. مبابي مجبر على التنازل من أجل ريال مدريد!

ماذا يفعل نجم باريس؟

تتواصل التكهنات بشأن مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ، على أن ينضم له اعتبارًا من الموسم المقبل.

وتقدم ريال مدريد بعرض ضخم لضم مبابي في الصيف الماضي، لكن رفضه سان جيرمان، ويبدو أن اللاعب في طريقه للنادي الملكي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن ناديي ليفربول وآرسنال تواصلا مع ممثلي مبابي لبحث إمكانية ضمه، لكنهما انسحبا من الصفقة بسبب ارتفاع الراتب الذي يُقدر بنحو 72 مليون يورو سنويًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن رغبة مبابي في الحصول على راتب مرتفع تعيق انتقاله إلى إنجلترا، حيث لا يرغب ليفربول وآرسنال في كسر هيكلهما المالي من خلال دفع راتب ضخم للاعب واحد.

ويعرف مبابي أنه سيضطر إلى خفض راتبه حال انتقل إلى ريال مدريد، علمًا بأنه سيتقاضى مكافأة توقيع كبيرة.