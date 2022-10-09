إنجاز طال انتظاره .. رونالدو يصل للهدف 700 في مسيرته مع الأندية

سجل كريستيانو رونالدو هدفًا لصالح مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ليستمر البرتغالي في تسجيل الأرقام القياسية.

استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ذاكرة التهديف مع مانشستر يونايتد، حين سجل هدفًا في مرمى إيفرتون خلال مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ليصل "صاروخ ماديرا" إلى رقم تهديفي جديد في مسيرته.

رونالدو كان يجلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد، والمقامة على ملعب "جوديسون بارك" في مدينة ليفربول، لكنه دخل إلى الملعب قبل مرور 30 دقيقة من بداية اللقاء بعد إصابة الفرنسي أنتوني مارسيال.

وفي الدقيقة 44 من زمن المباراة، استغل رونالدو تمريرة ذكية من البرازيلي كاسيميرو، لينطلق "صاروخ ماديرا" نحو مرمى جوردان بيكفورد، ويسدد كرة قوية لم يتمكن حارس إيفرتون من التصدي لها.

الهدف رقم 700 في مسيرة رونالدو مع الأندية

هدف رونالدو في مرمى إيفرتون هو أول أهداف البرتغالي مع مانشستر يونايتد خلال منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، وثاني أهدافه خلال الموسم في كافة البطولات، لكن ذلك ليس الرقم المميز.

وجاء هدف رونالدو أمام إيفرتون ليمنح البرتغالي رقمًا خاصًا للغاية، بعد أن وصل إلى 700 هدف في مسيرته مع الأندية التي لعب معها خلال مسيرته الممتدة على مدار 20 عامًا.

ما هو سجل رونالدو مع الأندية؟

رونالدو بدأ مسيرته بتسجيل خمسة أهداف مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 سجل 118 هدفًا.

أبرز فترات رونالدو التهديفية مع الأندية كانت مع ريال مدريد الإسباني الذي سجل معه 450 هدفًا بين 2009 و2018، وهو الهداف التاريخي للنادي الملكي.

ثم أضاف البرتغالي 101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي على مدار ثلاثة مواسم بين 2018 و2021، وأخيرًا 26 هدفًا في فترته الثانية مع "الشياطين الحمر".