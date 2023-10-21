إنجاز تاريخي .. حالة "نادرة" تنتظر راموس في حالة مشاركته أمام ريال مدريد!

شرف لم يتمتع العديد من الأساطير به

ارتداء شارة قيادة ريال مدريد لسنوات طويلة هو أمر يعني للكثيرين التواجد على قمة عرش كرة القدم، وهو ما حظى به سيرخيو راموس.

المدافع المخضرم قضى فترة طويلة مع الميرينجي بعد رحيله عن إشبيلية، وكان قائدًا للفريق الإسباني لمدة ست سنوات منذ 2015 وإلى 2021، ورحل بعدها إلى باريس سان جيرمان قبل انتهاء عقده مع النادي الفرنسي والعودة مرة أخرى للأندلس.

ومع مواجهة ريال مدريد وإشبيلية، اليوم، السبت، كشفت صحيفة "as" عن الإنجاز الفريد الذي سيحققه راموس في حالة ظهوره بهذه المباراة، باعتباره أحد 4 لاعبين فقط حملوا شارة القيادة وعادوا مرة أخرى لمواجهة النادي الملكي.

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معظم القادة التاريخيين لريال مثل خينتو وأمانسيو وبيري وسانتيانا وفيرناندو هييروا وراؤول جونزاليس وإيكر كاسياس وكريم بنزيما، انتقلوا إلى أندية غير إسبانية لم يتقاطع طريقها مع الفريق أبدًا.

ولكن راموس بظهوره سيكرر ما فعله أجوستين رودريجيز في عام 1990 عندما لعب مع تينيريفي، سابينو بازيناجا في عام 1951 مع ريال سوسييداد، وأخيرًا بيريكو إسكوبال مع راسينج دي مدريد في 1929.

ويعتبر الثلاثي هو الوحيد الذي قاد ريال مدريد في الماضي ولعب بعدها أمام الفريق بعد مغادرتهم في وقت لاحق، وينتظرهم راموس الليلة لنيل هذا الشرف.