إنجاز الهلال؟ .. "مونديال الأندية أسهل من الدوري السعودي!"

الزعيم ضمن المنافسة على ميدالية في مونديال المغرب 2022، لكنه في دوري روشن السعودي يحتل المركز الرابع مع مرور 15 جولة

هناك من يقلل من إنجاز الهلال السعودي بالوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، رغم أن الجميع يعلم بظروف الإصابات والتراجع الكبير الذي يعيشه الزعيم مؤخرًا.

الأزرق خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي أمس السبت، بالفوز أمام الوداد المغربي؛ بطل إفريقيا، في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، ليواجه فلامنجو البرازيلي، بعد غدٍ الثلاثاء، للمنافسة على بطاقة العبور للنهائي.

لكن الإعلامي صالح الطريقي قلل من هذا الإنجاز، مؤكدًا أن النصر أو الاتحاد أو الشباب لو واجهوا الوداد لحسموا المباراة في وقتها الأصلي، مستدلًا على قوة دوري روشن السعودي ومشددًا على أنه أقوى من الحدث العالمي، كون الهلال يحتل المركز الرابع به.

وكتب الطريقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حين يتأهل رابع الدوري لنصف النهائي بضربات الترجيح، هذا يعني أنه لو لعب أحد الثلاثة الأوائل بالدوري أمام "الوداد" قد يحسمون المباراة دون الذهاب لضربات الترجيح. الحق يقال: دورينا أصبح قوي جدا، لدرجة أن الوصول لنصف النهائي بكأس العالم للأندية أسهل بكثير من تصدرك للدوري".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي برصيد 32 نقطة، مبتعدًا عن النصر والشباب والاتحاد؛ أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث على الترتيب، بفارق نقطتين فقط.