بعد إنجازه العالمي .. المغرب تعلن التعاقد مع المدرب خورخي فيلدا "المثير للجدل"

بعد إنجازه مع إسبانيا، خورخي فيلدا يشد الرحال إلى المغرب..

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم اليوم الخميس، تعاقدها مع الإسباني خورجي فيلدا؛ المدير الفني المقال مؤخرًا من منتخب بلاده للسيدات، لقيادة نساء أسود الأطلس.

وجاءت تلك الخطوة بعدما أقالت الجامعة المغربي رينالد بيدروس؛ المدير الفني السابق، بعدما قاد السيدات للوصول لدور الـ16 من كأس العالم 2023، في إنجاز تحقق لأول مرة في تاريخ لبؤات الأطلس.

أما عن فيلدا فقد نجح مؤخرًا في قيادة سيدات لاروخا لتحقيق لقب النسخة نفسها من المونديال، لكن تمت إقالته على خلفية عدة أزمات، منها ما كان مع اللاعبات أنفسهم قبل عام واحد فقط من المونديال، حيث اتهم اللاعبات بالتعاون مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتمرد والتهديد بالاعتزال والتخطيط لإقالته، بعدما اعترضن على عدد من الأمور في المنتخب.

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ومن المقرر أن يستهل الإسباني مشواره مع اللبؤات في 23 من أكتوبر الجاري، حينما يلتقي بناميبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن فيلدا صاحب خبرة كبيرة في الكرة النسائية، إذ تولى قيادة سيدات إسبانيا في عدة فئات، بدأها بتحت 17 سنة، مرورًا بمنتخب تحت 19 عامًا، حتى وصل لقيادة المنتخب الأول.