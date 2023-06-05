إنتر يهدد خطط مانشستر سيتي لحماية إرلينج هالاند من إغراء ريال مدريد

إنتر قد يكون سببًا في انتقال هالاند إلى ريال مدريد..

يأمل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يكون سعي الفريق نحو تحقيق الثلاثية في موسم 2022-2023 حافزًا للنرويجي إرلينج هالاند لتمديد عقده مع الفريق، بعد موسم واحد فقط على انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني.

المهاجم النرويجي وصل إلى ملعب "الاتحاد" في صيف 2022، لكن خرجت تقارير تؤكد أن هناك بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024 مقابل قيمة محددة.

صحيفة "Telegraph" الإنجليزية أكدت أن مانشستر سيتي يثق في موافقة هالاند على عرض التمديد المقدم له، بالنظر إلى سعادة النرويجي في النادي، واحتمالية تحقيق الثلاثية.

مانشستر سيتي يرى أن اقتراب النادي من الثلاثية، بعد حصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، وترقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، سيكون حاسمًا في قرار هالاند، بالنظر إلى نجاح النادي الرياضي الواضح في السنوات الأخيرة.

مانشستر سيتي تمكن من الحصول على خدمات هالاند من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو، ويمتد عقده حتى صيف 2027، مما يعني أن لديه أربعة مواسم أخرى متبقية وفقًا لشروطه الحالية.

ومع ذلك، غالبًا ما منح مانشستر سيتي أهم لاعبيه عقدًا جديدًا بعد عام من وصولهم، وهو ما حدث مع حارس مرمى البرازيل إيدرسون، ومؤخرًا مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

التوقيع على عقد جديد سيمنح مانشستر سيتي فرصة لجعل الأمر أكثر صعوبة على ريال مدريد من أجل الحصول على هالاند، خاصة وأن النادي الملكي كان معجبًا بالنرويجي منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع أن يتواجد ريال مدريد في سوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم جديد، بعد تأكيد رحيل الفرنسي كريم بنزيما لتوقيع صفقة انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.