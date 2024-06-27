إنتر يستعين بالدوريات العربية للتخلص من ثنائي الفريق

إدارة إنتر تستهدف التخلص من ثنائي الفريق...

تسعى إدارة إنتر، للتخلص من اثنين من لاعبي في صفوف الفريق الإيطالي، عن طريق تسويقهم في الدوريات العربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "FcInterNews" فإن إدارة إنتر، اجتمعت صباح اليوم الخميس مع أحد وكلاء اللاعبين، للتفاوض على تسويق اثنين من لاعبي النيراتزوري، في المنطقة العربية.

وأشار التقرير إلى أن ماركو أرناوتوفيتش، وخواكين كوريا، خرجوا بالفعل من حسابات إنتر، وستعمل إدارة الفريق الإيطالي، على بيعهم خلال الميركاتو الصيفي، للحصول على أكبر استفادة مادية منهم.

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ووفقًا للتقرير الإيطالي، فإن وكيل اللاعبين سيحاول إيجاد عروضًا للاعبي، إنتر في المنطقة العربية، خلال الفترة القادمة وسيعرضهم على بعض الفرق.

وشارك أرناتوفيتش في الموسم الماضي مع إنتر في 35 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، بينما قضى كوريا الموسم معارًا إلى صفوف مارسيليا الفرنسي.