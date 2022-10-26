إنتر يرسل برشلونة للدوري الأوروبي وبورتو يهدد أتلتيكو مدريد

مواجهات قوية ونتائج هامة في دوري الأبطال

استطاع نادي إنتر الإيطالي تحقيق الفوز على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الفريق الإيطالي الهدف الأول في الدقيقة 35 من خلال ضربة رأسية متقنة من متوسط الميدان هنريك مخيتاريان في الدقيقة 35.

فيما أضاف المهاجم إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعدما تلقى عرضية أرضية من ديماركو وضعته أمام الشباك الخالية.

وأنهى النجم البوسني نفسه اللقاء، حيث وضع الهدف الثالث في الدقيقة 66 من خلال تسديدة رائعة على يمين الحارس.

ومع عودة روميلو لوكاكو للمشاركة، سجل البلجيكي الهدف الرابع بطريقة رائعة، حيث وضع الكرة بقوة في الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النيراتزوري للنقطة العاشرة في المركز الثاني ويتأهل رسميًا لدور الـ 16، فيما يرسل برشلونة إلى الدوري الأوروبي.

وفي سياق متصل، انتصر نادي بورتو على فريق كلوب بروج بنتيجة 4-0، وعزز فرصته في التأهل للدور القادم، فيما صعب الأمور على أتلتيكو مدريد.